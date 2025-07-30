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30 июля 2025, 06:40

На Хмельнитчине подростки упали с электросамоката: 16-летняя девушка получила перелом черепа

30 июля 2025, 06:40
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фото: Нацполиция
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Инцидент произошел 28 июля на улице Шевченко в Каменце-Подольском. Несовершеннолетнюю госпитализировали в медицинское учреждение

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области, передает RegioNews.

По данным следствия, 14-летняя водитель электросамоката VEVI не справилась с управлением — около 15.15 произошло падение. Из-за удара 16-летняя пассажирка самоката получила тяжелые травмы. У девушки диагностировали сотрясение головного мозга, открытую черепно-мозговую травму, а также переломы основания костей черепа и ключицы.

"Пострадавшую госпитализировали в нейрохирургическое отделение Каменец-Подольской городской больницы", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Ровно на пенсионера наехал неизвестный на самокате. В результате удара мужчина получил тяжелую травму — перелом черепа.

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