На Хмельниччині стався обрив контактної мережі: поїзди курсують із затримкою
Через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів курсує із затримкою
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.
Наразі тривають роботи з відновлення контактної мережі. Деякі поїзди курсують із затримкою до трьох годин.
Відхилення від графіка:
- № 144/142 Рахів, Івано-Франківськ - Суми, Чернігів +1.44;
- № 22/104 Львів - Харків, Краматорськ +3.16;
- № 74 Перемишль - Харків +2.51;
- № 81 Київ - Чоп +2.20;
- № 705 Київ - Перемишль +2.50;
- № 12 Львів - Одеса +2.23;
- №11 Одеса - Львів +1.46;
- №59/57 Київ - Ужгород, Ясіня +2.20;
- №26/136 Одеса - Ясіня, Чернівці +2.12;
- №25/135 Ясіня, Чернівці - Одеса +1.13;
- №58/60 Ужгород, Ясіня - Київ +1.09;
- №89/125/129 Полтава, Київ - Перемишль, Мукачево +19 хв.
"Приносимо вибачення і пришвидшуємося, поїзди вже скорочують відставання від графіку", — йдеться у повідомленні "УЗ".
Нагадаємо, раніше Європейський Союз виділив 76 млн євро на модернізацію залізничної колії, що покращить сполучення України з країнами ЄС.
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