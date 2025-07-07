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07 липня 2025, 08:55

На Хмельниччині стався обрив контактної мережі: поїзди курсують із затримкою

07 липня 2025, 08:55
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фото: Укрзалізниця
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Через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів курсує із затримкою

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Наразі тривають роботи з відновлення контактної мережі. Деякі поїзди курсують із затримкою до трьох годин.

Відхилення від графіка:

  • № 144/142 Рахів, Івано-Франківськ - Суми, Чернігів +1.44;
  • № 22/104 Львів - Харків, Краматорськ +3.16;
  • № 74 Перемишль - Харків +2.51;
  • № 81 Київ - Чоп +2.20;
  • № 705 Київ - Перемишль +2.50;
  • № 12 Львів - Одеса +2.23;
  • №11 Одеса - Львів +1.46;
  • №59/57 Київ - Ужгород, Ясіня +2.20;
  • №26/136 Одеса - Ясіня, Чернівці +2.12;
  • №25/135 Ясіня, Чернівці - Одеса +1.13;
  • №58/60 Ужгород, Ясіня - Київ +1.09;
  • №89/125/129 Полтава, Київ - Перемишль, Мукачево +19 хв.

"Приносимо вибачення і пришвидшуємося, поїзди вже скорочують відставання від графіку", — йдеться у повідомленні "УЗ".

Нагадаємо, раніше Європейський Союз виділив 76 млн євро на модернізацію залізничної колії, що покращить сполучення України з країнами ЄС.

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