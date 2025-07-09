В Хмельницком мужчина ударил ножом патрульного

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Об этом в телеграмме сообщила Патрульная полиция Хмельницкой области, передает RegioNews.

Как выяснилось, мужчина находится в розыске как уклоняющийся от призыва человек, который должен был проехать в ТЦК и СП для составления админматериалов, о чем ему и сообщили. Однако мужчина отказался ехать с представителями ТЦК и стражами порядка и начал убегать велосипедом.

Во время задержания гражданин получил нож и угрожал полицейским и ранил одного из них.

"На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля конфликт в Хмельницком закончился стрельбой.