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05 липня 2025, 18:10

Конфлікт у Хмельницькому закінчився стріляниною: потерпілий – у лікарні

05 липня 2025, 18:10
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фото: Національна поліція
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У Хмельницькому поліція затримала 24-річного місцевого жителя, який під час конфлікту влаштував стрілянину в одному з мікрорайонів міста

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 4 липня на вулиці Народної Волі. За попередніми даними, між двома чоловіками виникла сварка через будівництво, в ході якої молодший із них застосував спецзасіб для відстрілу гумових куль.

Унаслідок пострілу постраждав 52-річний хмельничанин. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували до міської лікарні. Свідки інциденту викликали поліцію та швидку допомогу.

Нападника затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про оголошення підозри.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині в дворі одного із житлових комплексів сталася стрілянина. Куля влучила у вікно квартири, де на той момент перебували мама з маленькою дитиною.

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