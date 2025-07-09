На Хмельниччині внаслідок нічного російського обстрілу пошкоджено приватний будинок
Відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району
Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"За результатами нічної атаки на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району", - написав він.
За його словами, інформації про травмованих не надходило.
Згодом Тюрін повідомив, що вночі сили протиповітряної оборони знешкодили ворожу крилату ракету та безпілотник.
Нагадаємо, у червні на Хмельниччині затримали агентку ФСБ.
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