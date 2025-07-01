У Хмельницькому в річці виявили тіло невідомого чоловіка
Трагічний випадок трапився 29 червня на вулиці Космічній у Хмельницькому. Особу потопельника ідентифікують
Про це інформує пресцентр ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.
Виявилося, що в річці Кудрянка потонув чоловік. Надзвичайники дістали потопельника з води та передали правоохоронцям.
"Усі обставини трагедії та особу загиблого встановлюють правоохоронці", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями у ставку на Кіровоградщині виявили тіло молодої жінки.
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