В Хмельницком в реке обнаружили тело неизвестного мужчины

фото: ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Трагический случай произошел 29 июня на улице Космической в Хмельницком. Личность утопленника идентифицируют

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Оказалось, что в реке Кудрянке утонул мужчина. Чрезвычайники достали утопленника из воды и передали правоохранителям.

"Все обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении.