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01 июля 2025, 03:55

В Хмельницком в реке обнаружили тело неизвестного мужчины

01 июля 2025, 03:55
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фото: ГСЧС Украины в Хмельницкой области
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Трагический случай произошел 29 июня на улице Космической в Хмельницком. Личность утопленника идентифицируют

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Оказалось, что в реке Кудрянке утонул мужчина. Чрезвычайники достали утопленника из воды и передали правоохранителям.

"Все обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях в пруду в Кировоградской области обнаружили тело молодой женщины.

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