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27 червня 2025, 07:39

Вдарив перехожого ножем у груди: у Хмельницькому засудили нападника

27 червня 2025, 07:39
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фото: Національна поліція
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У Хмельницькому до 7 років позбавлення волі засудили 41-річного місцевого жителя, який влітку минулого року поранив ножем випадкового перехожого. Чоловік уже мав судимості за тяжкі злочини, зокрема — за умисне вбивство

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Заначається, що інцидент стався 12 серпня 2024 року на вулиці Героїв Маріуполя. Між двома незнайомими чоловіками раптово виникла сварка. У розпалі конфлікту один із них дістав із сумки ніж та вдарив опонента у груди, після чого втік із місця події.

Очевидці викликали "швидку", яка доставила 31-річного потерпілого з проникаючим пораненням до лікарні.

Правоохоронці оперативно встановили, що нападник після скоєного сів на потяг, який прямував до Ужгорода. Вже наступного ранку його затримали на станції у Волочиську — просто у вагоні.

Зловмисником виявився раніше судимий хмельничанин, який притягувався до відповідальності за злочини проти життя і здоров’я.

Слідчі завершили досудове розслідування та передали справу до суду.

За результатами розгляду, суд визнав обвинуваченого винним і призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині жінка вдарила чоловіка ножем. 43-річний чоловік госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями.

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