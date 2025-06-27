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27 июня 2025, 07:39

Ударил прохожего ножом в грудь: в Хмельницком осудили нападающего

27 июня 2025, 07:39
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фото: Национальная полиция
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В Хмельницком к 7 годам лишения свободы приговорили 41-летнего местного жителя, который летом прошлого года ранил ножом случайного прохожего. У мужчины уже были судимости за тяжкие преступления, в частности — за умышленное убийство

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 12 августа 2024 года на улице Героев Мариуполя. Между двумя незнакомыми мужчинами внезапно возникла ссора. В разгар конфликта один из них достал из сумки нож и ударил оппонента в грудь, после чего скрылся с места происшествия.

Очевидцы вызвали скорую, которая доставила 31-летнего пострадавшего с проникающим ранением в больницу.

Правоохранители оперативно установили, что нападающий после совершенного сел на поезд, следовавший в Ужгород. Уже на следующее утро он был задержан на станции в Волочиске — прямо в вагоне.

Злоумышленником оказался ранее судимый хмельнитчанин, который привлекался к ответственности за преступления против жизни и здоровья.

Следователи завершили досудебное расследование и передали дело в суд.

По результатам разбирательства, суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине женщина ударила мужчину ножом. 43-летний мужчина госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями.

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