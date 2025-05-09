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09 травня 2025, 14:55

На Хмельниччині проректор Національної академії Державної прикордонної служби України зловживав службовим становищем та привласнив майно

09 травня 2025, 14:55
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фото: ДПСУ
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За матеріалами внутрішньої та власної безпеки Держприкордослужби, викрито проректора Державної прикордонної служби України. За наявною інформацією, військовий зловживав службовим становищем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Встановлено, що посадовець, використовуючи службове становище та залучивши військовослужбовців й працівників Національної академії, розпочав будівництво приватного будинку.

Під час розслідування проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта справи, у місці проведення ним будівництва власного будинку, а також у службових приміщеннях, де вилучено предмети й службову документацію, що має значення для досудового розслідування.

Під час обшуку будинку виявлено незаконно привласнені будівельні матеріали, обладнання, меблі з нанесеними на них інвентарними номерами майна Національної академії.

Проректору повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 410 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького — це державний заклад вищої освіти в місті Хмельницькому. Єдиний в Україні вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку офіцерів для Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік двічі відмовився від мобілізації.

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