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В Хмельницкой области офицер ВСУ организовал коррупционную схему на поставке хлеба
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11 июня 2025, 15:19

В Хмельницкой области офицер ВСУ организовал коррупционную схему на поставке хлеба

11 июня 2025, 15:19
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фото: ГБР
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В Хмельницкой области ГБР разоблачило преступную схему обогащения на поставке хлеба в воинскую часть

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Организовал преступную схему заместитель командира батальона одной из воинских частей. В схему он привлек своего подчиненного, частного предпринимателя и его бухгалтера. Участники группы систематически завышали объемы закупок хлебобулочных изделий у частного предпринимателя. Продукция фактически не поставлялась, а поступала исключительно на бумаге, тогда как средства, перечисленные из государственного бюджета, распределялись между фигурантами.

Общая сумма присвоенных бюджетных средств составляет около 1 млн. грн.

Заместитель командира батальона, предприниматель и бухгалтер подозреваются в совершении уголовных преступлений. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой области проректор Национальной академии Государственной пограничной службы Украины злоупотреблял служебным положением и присвоил имущество.

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