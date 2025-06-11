Сухопутні війська знищили крилату ракету та понад 350 ворожих дронів
За минулий тиждень протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 372 одиниці повітряної розвідки та нападу РФ
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.
Відомо, що за минулий тиждень армія РФ втратила:
- БпЛА "Shahed-131/136" — 265 од.;
- крилату ракету "Х-101" — 1 од.;
- БпЛА "Орлан 10/30" — 6 од.;
- БпЛА "Zala" — 15 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 4 од.;
- інші БпЛА — 81 од.
"ППО Сухопутних військ робить значний внесок у захист повітряного простору нашої держави! Дякуємо воїнам за результативну бойову роботу!", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ показали роботу мобільних вогневих груп на Одещині.
За тиждень ЗСУ ліквідували понад 7,5 тисяч росіянВсі новини »
10 червня 2025, 05:40Український бомбер "Баба Яга" атакував транспорт і укриття росіян на Харківщині
10 червня 2025, 03:55Сили оборони атакували російський завод, де виготовляли антени для "шахедів" та КАБів
10 червня 2025, 00:25
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
Масована атака на Харків: 2 людини загинули та 54 поранені, серед них – діти
11 червня 2025, 07:35На Полтавщині чоловіка вбило електрострумом
11 червня 2025, 07:10Сили оборони отримали нові бронеавтомобілі класу MRAP
11 червня 2025, 06:10На Сумщині автівка покотилася зі схилу на пляж і на смерть задавила відпочивальника
11 червня 2025, 05:40У Черкасах під час купання в Дніпрі потонув підліток
11 червня 2025, 05:05На Полтавщині мотоцикліст врізався в дерево: потерпілий помер
11 червня 2025, 03:55"Жива" версія "Мавки": хто зіграє лісову красуню та її коханого Лук'яна у новому українському фільмі
11 червня 2025, 02:30У Миколаєві 11-річний підліток виліз на дах недобудови, злякався і не зміг спуститись
11 червня 2025, 02:00В Україні дорожчає важливий овоч борщового набору: яка ціна за кілограм
11 червня 2025, 00:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі