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11 червня 2025, 06:45

Сухопутні війська знищили крилату ракету та понад 350 ворожих дронів

11 червня 2025, 06:45
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулий тиждень протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 372 одиниці повітряної розвідки та нападу РФ

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.

Відомо, що за минулий тиждень армія РФ втратила:

  • БпЛА "Shahed-131/136" — 265 од.;
  • крилату ракету "Х-101" — 1 од.;
  • БпЛА "Орлан 10/30" — 6 од.;
  • БпЛА "Zala" — 15 од.;
  • БпЛА "Ланцет" — 4 од.;
  • інші БпЛА — 81 од.

"ППО Сухопутних військ робить значний внесок у захист повітряного простору нашої держави! Дякуємо воїнам за результативну бойову роботу!", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ показали роботу мобільних вогневих груп на Одещині.

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дрон ЗСУ ППО Сухопутних військ війна РФ БПЛА безпілотники
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