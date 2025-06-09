Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 9 червня

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби, 8 червня, Сили оборони України знищили 970 російських загарбників, одну РСЗВ, чотири танка, 11 бойових броньованих машин, 42 артсистеми, 167 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 123 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 997 тисяч солдат.

Нагадаємо, нещодавно СБУ провела спецоперацію "Павутина", завдавши дронових ударів по російських аеродромах. У результаті роботи українських військових уражено понад 40 російських літаків. Це, зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 та літаки-розвідники А-50У. Орієнтовна вартість ураженої авіації РФ понад 7 мільярдів доларів.