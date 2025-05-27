Загинули дві людини: у Києві судитимуть водія, який пʼяним врізався у тролейбус

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Аварія сталася у березні минулого року у Подільському районі столиці. Наразі справу відносно водія-винуватця передали до суду

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Тоді на вулиці Олени Теліги водій авто Daewoo Lanos втратив керування, в’їхав у бордюр та врізався в тролейбус, який здійснював висадку-посадку пасажирів на зупинці. Внаслідок зіткнення двоє пасажирів легковика 31 та 23 років отримали тяжкі травми та померли у лікарні. Водій Daewoo також отримав травми та проходив лікування.

Було встановлено, що 31-річний водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння, проведена експертиза показала 1,83 проміле алкоголю. Крім того, він вів автомобіль зі швидкістю 138 км/год, що в декілька разів перевищувало дозволену швидкість руху на даній ділянці дороги.

Водієві оголосили підозру. На час досудового розслідування його взяли під варту без права внесення застави.

Наразі поліцейські зібрали усі докази провини 31-річного водія та скерували обвинувальний акт до суду. За вчинення смертельної ДТП чоловікові загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що водія, який на Київщині 19 травня на смерть збив 10-річну дитину, взяли під варту.