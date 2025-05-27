Смертельна аварія під Києвом: позашляховик на смерть збив пішохода

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Смертельна ДТП трапилася 24 травня у місті Вишневе Бучанського району. Пішохід помер дорогою до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 23:00 позашляховик Ford Explorer рухався в напрямку міста Боярка та наїхав на пішохода.

"Внаслідок події чоловік помер в кареті швидкої медичної допомоги", — йдеться в повідомленні.

За кермом автівки перебував 28-річний водій. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Одещині водій Ford на смерть переїхав чоловіка, завантажив у багажник, перевіз в інше місце і викинув.