На Хмельнитчине пьяный водитель насмерть сбил человека и скрылся

фото: Национальная полиция

В Хмельницкой области следователи сообщили о подозрении 28-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть человека и скрылся с места происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло ночью 23 мая в поселке Белогорье Шепетовского района.

Водитель легковушки Chery Amulet сбил двух пешеходов, один из которых – 49-летний местный житель – скончался на месте. Другой, 44-летний мужчина, получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Водитель скрылся с места происшествия. Полицейские обнаружили его автомобиль за обломками, установили номерной знак и маршрут движения, и задержали.

Медицинское признание показало, что уровень алкоголя в его крови превышал допустимую норму в 8 раз.

Мужчине объявили подозрение. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, на Житомирщине водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и попал в ДТП. К сожалению, его пассажир погиб на месте.