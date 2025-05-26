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На Полтавщині водій не впорався з керуванням. Внаслідок аварії чоловік загинув

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 26 травня близько 17:50 у місті Горішні Плавні Кременчуцького району. 53-річний мотоцикліст під час руху на ділянці дороги, на якій проводяться дорожні роботи не впорався з керуванням та допустив падіння з мотоцикла. Мотоцикл пошкодив авто, яке їхало назустріч.

Водій помер на місці. Правоохоронці вирішують питання про початок кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, раніше на Рівненщині водій автомобіля "Toyota Camry" збив велосипедиста, який переїжджав трасу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.