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На Житомирщині водій не впорався з керуванням і потрапив у ДТП. На жаль, його пасажир загинув на місці

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 24 24 травня близько 14:30 неподалік села Кам’янки Оліївської громади. 41-річний водій "Opel" не врахував дорожніх обставин та не обрав безпечну швидкість транспортного засобу. Внаслідок цього машина з'їхала у кювет. 38-річний пасажир загинув на місці.

Під час перевірки з'ясувалось, що водій був п'яний. Його затримали. Тепер правоохоронці повідомили йому про підозру. Чоловіку загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині п'яний водій врізався у мотоцикл. Внаслідок аварії загинув 23-річний пасажир мотоцикла. Водія мотоцикла з травмами госпіталізували до лікарні.