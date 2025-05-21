13:11  21 травня
У Запоріжжі судитимуть подружжя, яке за 60 тис. грн допомагало дезертирам
12:16  21 травня
На Волині судитимуть командира військової частини, який незаконно нарахував підлеглим понад 1,2 млн грн
12:40  21 травня
На Львівщині поліцейські затримали підлітків, які поширили відео з відвертим контентом
UA | RU
UA | RU
21 травня 2025, 15:25

Два самогубства за три дні: що стоїть за смертями курсантів у Хмельницькій академії ДПСУ

21 травня 2025, 15:25
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Батьки загиблих курсантів вимагають прозорого розслідування. Вони ставлять під сумнів офіційні версії, зокрема через розбіжності у свідченнях

Про це у своєму матеріалі пише "Громадське", передає RegioNews.

Так, 19 квітня у районі прикордонного пункту "Вашківці" на Буковині пролунав постріл. Загинув 18-річний Богдан Решетар, курсант Національної академії Держприкордонслужби України. За версією слідства, він наклав на себе руки, вистріливши собі в голову з автомата під час служби в "групі реагування".

Це вже другий подібний випадок за три дні. 17 квітня в академії загинув ще один курсант — Олег Лопата. Офіційна версія та ж сама: самогубство з автомата. Обидва — зразкові курсанти без конфліктів і скарг.

Батьки Богдана не вірять у самогубство. Вони наполягають, що син був життєрадісним, не мав проблем ані у навчанні, ані у спілкуванні. Останнього разу батько говорив із сином в день трагедії — хлопець жартував і передавав вітання.

За словами очевидців, під час чергування в прикордонній зоні у складі групи реагування, Богдан раптово попросив віддалитися від нього на 150 метрів. Після цього пролунав постріл. Його тіло знайшли в протитанковому рові. Деталі обставин — суперечливі, свідчення побратимів — непослідовні.

Паралельно з цим родини загиблих, колишні й нинішні курсанти анонімно повідомляють про системне психологічне тискування в академії, цькування з боку командирів та постійний пошук "недоліків" із боку керівництва.

Деякі курсанти кажуть, що за будь-яке відхилення від порядку отримували догани, приниження або "орбіту" — постійне чергування як покарання.

Курсантка Вікторія розповіла, що після цькування та бездіяльності офіцерів у 2024 році вона намагалася покінчити з життям. Після спроби самогубства її не одразу госпіталізували, а навпаки — покарали й залишили на чергування.

Батьки загиблих курсантів вимагають прозорого розслідування. Вони ставлять під сумнів офіційні версії, зокрема через розбіжності у свідченнях, відсутність характерних ушкоджень від пострілу, а також мовчання з боку керівництва академії.

Нагадаємо, 17 квітня у Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Першокурсник навчався у Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Уже через декілька днів у Чернівецькій області знайшли мертвим з ознаками вогнепального поранення 19-річного курсанта. Він також навчався в академії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розслідування Хмельницька область самоубивство Академия курсант ДПСУ
На Хмельниччині чоловік сяде на два роки за домашнє насильство
16 травня 2025, 17:14
На Хмельниччині викрили жінку, яка організувала наркосклад у квартирі
16 травня 2025, 11:32
На Хмельниччині зіткнулися легковик і мотоблок: загинув водій
16 травня 2025, 01:35
Всі новини »
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
У червні в "Дії" з'явиться ШІ-асистент: які функції виконуватиме
21 травня 2025, 15:54
У Луцьку військовозобов'язаний напав на працівника ТЦК, – ЗМІ
21 травня 2025, 15:46
На Рівненщині судитимуть керівників ТЦК – їм загрожує до 12 років позбавлення волі
21 травня 2025, 15:29
На Донеччині зіткнулися дві вантажівки: рятувальники деблокували постраждалого водія
21 травня 2025, 15:29
На Рівненщині через вибух гранати постраждав 19-річний хлопець
21 травня 2025, 14:59
На Херсонщині чоловік підірвався на міні
21 травня 2025, 14:58
У Харкові поліцейські повідомили про підозру працівнику ТЦК, який вдарив чоловіка під час перевірки документів
21 травня 2025, 14:47
Упакована капітуляція: як домовленості можуть приховувати політичну катастрофу
21 травня 2025, 14:45
На Тернопільщині депутат райради на смерть збив військового
21 травня 2025, 14:42
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Всі публікації »
Тетяна Даниленко
Максим Жорін
Максим Жорін
Всі блоги »