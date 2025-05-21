Два самогубства за три дні: що стоїть за смертями курсантів у Хмельницькій академії ДПСУ

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Батьки загиблих курсантів вимагають прозорого розслідування. Вони ставлять під сумнів офіційні версії, зокрема через розбіжності у свідченнях

Про це у своєму матеріалі пише "Громадське", передає RegioNews.

Так, 19 квітня у районі прикордонного пункту "Вашківці" на Буковині пролунав постріл. Загинув 18-річний Богдан Решетар, курсант Національної академії Держприкордонслужби України. За версією слідства, він наклав на себе руки, вистріливши собі в голову з автомата під час служби в "групі реагування".

Це вже другий подібний випадок за три дні. 17 квітня в академії загинув ще один курсант — Олег Лопата. Офіційна версія та ж сама: самогубство з автомата. Обидва — зразкові курсанти без конфліктів і скарг.

Батьки Богдана не вірять у самогубство. Вони наполягають, що син був життєрадісним, не мав проблем ані у навчанні, ані у спілкуванні. Останнього разу батько говорив із сином в день трагедії — хлопець жартував і передавав вітання.

За словами очевидців, під час чергування в прикордонній зоні у складі групи реагування, Богдан раптово попросив віддалитися від нього на 150 метрів. Після цього пролунав постріл. Його тіло знайшли в протитанковому рові. Деталі обставин — суперечливі, свідчення побратимів — непослідовні.

Паралельно з цим родини загиблих, колишні й нинішні курсанти анонімно повідомляють про системне психологічне тискування в академії, цькування з боку командирів та постійний пошук "недоліків" із боку керівництва.

Деякі курсанти кажуть, що за будь-яке відхилення від порядку отримували догани, приниження або "орбіту" — постійне чергування як покарання.

Курсантка Вікторія розповіла, що після цькування та бездіяльності офіцерів у 2024 році вона намагалася покінчити з життям. Після спроби самогубства її не одразу госпіталізували, а навпаки — покарали й залишили на чергування.

Батьки загиблих курсантів вимагають прозорого розслідування. Вони ставлять під сумнів офіційні версії, зокрема через розбіжності у свідченнях, відсутність характерних ушкоджень від пострілу, а також мовчання з боку керівництва академії.

Нагадаємо, 17 квітня у Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Першокурсник навчався у Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Уже через декілька днів у Чернівецькій області знайшли мертвим з ознаками вогнепального поранення 19-річного курсанта. Він також навчався в академії.