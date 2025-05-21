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Родители погибших курсантов требуют прозрачного расследования. Они ставят под сомнение официальные версии, в частности из-за разногласий в показаниях

Об этом в своем материале пишет "Громадське", передает RegioNews.

Так, 19 апреля в районе пограничного пункта "Вашковцы" на Буковине раздался выстрел. Погиб 18-летний Богдан Решетар, курсант Национальной академии Госпогранслужбы Украины.

Это уже второй подобный случай через три дня. 17 апреля в академии погиб еще один курсант – Олег Лопата. Официальная версия та же самая: самоубийство из автомата. Оба – образцовые курсанты без конфликтов и жалоб.

Родители Богдана не верят в самоубийство. Они настаивают, что сын был жизнерадостным, не имел проблем ни в учебе, ни в общении. В последний раз отец говорил с сыном в день трагедии — парень шутил и передавал поздравления.

По словам очевидцев, во время дежурства в приграничной зоне в составе группы реагирования Богдан внезапно попросил удалиться от него на 150 метров. После этого раздался выстрел. Его тело обнаружили в противотанковом рву. Детали обстоятельств – противоречивы, показания собратьев – непоследовательны.

Параллельно с этим семьи погибших, бывшие и нынешние курсанты анонимно сообщают о системном психологическом давлении в академии, травле со стороны командиров и постоянном поиске "недостатков" со стороны руководства.

Некоторые курсанты говорят, что за любое отклонение от порядка получали выговоры, унижения или орбиту — постоянное дежурство как наказание.

Курсантка Виктория рассказала, что после травли и бездействия офицеров в 2024 году она пыталась покончить с жизнью. После попытки самоубийства ее не сразу госпитализировали, а наоборот наказали и оставили на дежурство.

Родители погибших курсантов требуют прозрачного расследования. Они ставят под сомнение официальные версии, в частности, из-за разногласий в показаниях, отсутствия характерных повреждений от выстрела, а также молчания со стороны руководства академии.

Напомним, 17 апреля в Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения.

Уже через несколько дней в Черновицкой области обнаружили мертвым с признаками огнестрельного ранения 19-летнего курсанта. Он тоже учился в академии.