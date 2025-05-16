На Хмельниччині зіткнулися легковик і мотоблок: загинув водій
Смертельна аварія сталася вранці 14 травня в селі Іванівці Хмельницького району. На місці ДТП загинув керманич мотоблока
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Хмельницькій області, передає RegioNews.
За даними слідства, о 8:45 зіткнулися автомобіль Fiat Doblo та мотоблок із причепом. За кермом авто перебував 39-річний житель Користова, а мотоблока — його 61-річний односелець.
"Внаслідок ДТП водій мотоблока від отриманих травм загинув на місці події", — йдеться в повідомленні.
За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває слідство.
Нагадаємо, на Гостомельському шосе в Києві сталась смертельна ДТП. Загинули два водії.
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