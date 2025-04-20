На Буковині знайшли мертвим ще одного курсанта Національної академії ДПСУ

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У суботу, 19 квітня, у Чернівецькій області знайшли мертвим з ознаками вогнепального поранення 19-річного курсанта. Він навчався в Національній академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко розповіла журналістам, що близько 18:20 19-річний курсант військового вишу з Хмельниччини, який ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону, вистрелив собі у голову із ввіреної йому зброї.

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група разом із криміналістами, проводиться огляд місця події. Після завершення першочергових заходів вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК України із приміткою самогубство", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 17 квітня, у Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення.

Наразі поліція з'ясовує обставини самогубства військовослужбовця родом із Чернігівщини.