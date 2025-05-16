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16 травня 2025, 17:14

На Хмельниччині чоловік сяде на два роки за домашнє насильство

16 травня 2025, 17:14
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Білогір'ї Хмельницької області 41-річного чоловіка засудили до двох років обмеження волі за систематичне домашнє насильство над дружиною

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік тривалий час ображав та принижував свою 37-річну дружину, створюючи вдома конфліктні ситуації та погрожуючи фізичною розправою. Незважаючи на наявність трьох дітей у сім’ї, кривдник продовжував чинити психологічний тиск на жінку.

Протягом року поліцейські неодноразово складали на чоловіка адміністративні протоколи за вчинення домашнього насильства.

Білогірський районний суд тричі притягував його до адміністративної відповідальності, однак чоловік і надалі продовжував знущатися з родини.

Після чергових фактів насильства слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Обвинувальний акт передали до суду.

Білогірський районний суд визнав чоловіка винним та призначив покарання — два роки обмеження волі.

Нагадаємо, на Волині чоловік забив свою дружину до смерті через ревнощі.

Раніше в Києві жінка під час сварки вдарила свого чоловіка ножем. При цьому вона не викликала медиків. Вона зателефонувала до поліції лише зранку, коли потерпілий помер.

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