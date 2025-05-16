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16 травня 2025, 11:32

На Хмельниччині викрили жінку, яка організувала наркосклад у квартирі

16 травня 2025, 11:32
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фото: Національна поліція
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У Кам'янці-Подільському поліцейські викрили та затримали 44-річну місцеву жительку, яка займалася розповсюдженням наркотиків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисниця орендувала квартиру, де зберігала, фасувала та продавала наркотичні засоби наркозалежним особам.

Як встановили правоохоронці, жінка купувала наркотики через телеграм-канали, після чого фасувала їх для подальшого збуту.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили згортки з речовинами, схожими на амфетамін та марихуану. Вилучене направили на експертизу.

Зловмисницю затримали та оголосили підозру. Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою.

Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Прикарпатті винесли вирок наркоторговцям. Вони облаштували теплиці для масштабного вирощування канабісу.

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