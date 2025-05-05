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У Хмельницькій області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він був визнаний придатним до служби, але не хотів приймати повістку

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Хмельницькій області чоловіка судили за ухилення від мобілізації. Відомо, що він пройшов медичну комісію та був визнаний придатним до військової служби. Того ж дня йому намагалися вручити повістку, але він відмовився.

На суді чоловік визнав свою провину, але лише частково. Він заявив, що його нібито примусово доставили до ТЦК у Волочиську невідомі особи у формі. За його словами, він просив відстрочку на тиждень, щоб вирішити особисті справи, але отримав грубу відмову.

Після цього, як сказав чоловік, він викликав поліцію. Проте поліція не прийняла його заяву про викрадення. Після проходження ВЛК у Хмельницькому, де його визнали здоровим, попри скарги на хвороби та проблеми зі слухом, йому знову намагалися вручити повістку, але він відмовився. За його словами, причиною було те, що він боявся за своє життя.

Суд визнав чоловіка винним. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше жителя Полтавщини судили за ухилення від мобілізації. Чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК. На суді він розкаявся і зізнався, що не прийшов, бо побоявся служити.