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06 травня 2025, 22:05

У Хмельницькому легковик Audi потонув у річці

06 травня 2025, 22:05
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фото: ДСНС України у Хмельницькій області
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Інцидент стався вранці 6 травня в мікрорайоні Дубово у Хмельницькому. Рятувальники витягли машину з водойми

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 09:15 легковик Audi потрапив у річку Кудрянка. За допомогою за допомогою лебідки пожежного автомобіля надзвичайники витягли машину з водойми.

"На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті авто з’їхало з дороги та впало в річку.

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рятувальники ДСНС авто Хмельницький річка
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