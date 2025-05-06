У Хмельницькому легковик Audi потонув у річці

фото: ДСНС України у Хмельницькій області

Інцидент стався вранці 6 травня в мікрорайоні Дубово у Хмельницькому. Рятувальники витягли машину з водойми

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 09:15 легковик Audi потрапив у річку Кудрянка. За допомогою за допомогою лебідки пожежного автомобіля надзвичайники витягли машину з водойми.

"На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті авто з’їхало з дороги та впало в річку.