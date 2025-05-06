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06 травня 2025, 11:11

Вибух у гаражі: на Хмельниччині чоловік намагався розібрати залишки ракети

06 травня 2025, 11:11
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фото: Національна поліція
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У Хмельницькій області поліція розслідує вибух, що стався 4 травня в одному з гаражів Розсошанської громади. 65-річний місцевий мешканець отримав тяжкі травми внаслідок спроби розібрати вибухонебезпечний предмет

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік знайшов за межами села частину боєприпасу — ймовірно, стартовий пороховий заряд від протитанкової керованої ракети. Принісши його додому, він почав власноруч розбирати снаряд у гаражі, що й спричинило вибух.

Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до реанімації Хмельницької обласної лікарні. Внаслідок вибуху також пошкоджено приміщення.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Частини боєприпасу вилучено та направлено на експертизу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження з боєприпасами.

Поліція вкотре наголошує, у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів – не торкайтеся їх і негайно повідомляйте про знахідку на 101 або 102.

Нагадаємо, на Київщині вибухнула граната, коли з нею грався школяр. Хлопчика госпіталізували.

Раніше на Закарпатті в будинку вибухнула граната. Під час застілля друзів чоловік випадково висмикнув чеку з гранати, і вона вибухнула. Внаслідок цього один чоловік загинув, а його друг — був госпіталізований з пораненням.

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Хмельницька область гараж вибухонебезпечні предмети вибух поліція чоловік лікарня
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