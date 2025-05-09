В Хмельницкой области проректор Национальной академии Государственной пограничной службы Украины злоупотреблял служебным положением и присвоил имущество

фото: ГПСУ

По материалам внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, разоблачен проректор Государственной пограничной службы Украины. По имеющейся информации, военный злоупотреблял служебным положением

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Установлено, что должностное лицо, используя служебное положение и привлекая военнослужащих и работников Национальной академии, приступило к строительству частного дома.

В ходе расследования проведены санкционированные обыски по месту жительства фигуранта дела, в месте проведения им строительства собственного дома, а также в служебных помещениях, где изъяты предметы и служебная документация, имеющая значение для досудебного расследования.

В ходе обыска дома обнаружены незаконно присвоенные строительные материалы, оборудование, мебель с нанесенными на них инвентарными номерами имущества Национальной академии.

Проректору уведомлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 410 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого – это государственное учреждение высшего образования в городе Хмельницком. Единственное в Украине высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку офицеров для Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина дважды отказался от мобилизации.