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07 травня 2025, 15:05

Спроба втечі з ТЦК у Хмельницькому: чоловік вистрибнув із вікна

07 травня 2025, 15:05
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фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 7 травня, у одному з ТЦК на Хмельниччині військовозобов'язаний, який проходив медичну комісію, спробував утекти, вистрибнувши з вікна другого поверху під час очікування рішення комісії

Про це повідомили в Хмельницькому обласному ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждалому одразу надали першу домедичну допомогу лікарі, які перебували на місці, після чого чоловіка госпіталізували

У центрі наголошують, що жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов’язаного не здійснювалося.

"Проходження військово-лікарської комісії чи інших процедур може викликати стрес або тривогу, але це не є підставою для ухвалення рішень, які загрожують життю чи здоров'ю", — йдеться в офіційній заяві ТЦК.

Нагадаємо, в березні в Кременчуцькому РТЦК та СП чоловік пляшкою порізав собі руки щоб уникнути мобілізації.

Нещодавно в соцмережах оприлюднили відео з наради, яку проводив Житомирський обласний ТЦК та СП. В описі від відео зазначалось, що у відомстві прямим текстом закликають використовувати шахрайські дії для мобілізації.

Згодом у ТЦК повідомили про хакерську атаку та назвали маніпуляцією оприлюднений у соцмережах ролик.

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