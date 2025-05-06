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06 травня 2025, 09:59

У Житомирському ТЦК прокоментували "злите" у мережу скандальне відео

06 травня 2025, 09:59
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фото: ілюстративне
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У Житомирському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили про хакерську атаку та назвали маніпуляцією оприлюднений у соцмережах ролик

Про це обласний ТЦК та СП повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.

"Нещодавно було здійснено хакерську атаку на систему ТЦК та СП Житомирської області. Унаслідок цього в мережу потрапив відеозапис службової наради посадових осіб, який було оприлюднено з метою маніпулювання громадською думкою, викликання обурення в суспільстві, посіву сумнівів щодо законності роботи ТЦК та СП та загальної дестабілізації", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що відомство діє виключно в межах чинного законодавства України та у спосіб, передбачений законом. На цьому чітко наголошувалося й під час службової наради.

Напередодні в соцмережах оприлюднили відео з наради, яку проводив Житомирський обласний ТЦК та СП. В описі від відео зазначалось, що у відомстві прямим текстом закликають використовувати шахрайські дії для мобілізації.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловіка відмовлялись приймати на службу, але його покарали за ухилення від мобілізації.

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