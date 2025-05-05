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05 травня 2025, 14:28

Начальника ТЦК на Рівненщині відправили на фронт після гучних заяв

05 травня 2025, 14:28
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фото: Facebook/Дубенськbq районний ТЦК та СП
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Начальника Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП у місті Радивилів Юрія Ковалюка, відомого під прізвиськом "Лис", відправили воювати після гучного інтерв’ю

Про це повідомляє видання "Четверта влада", передає RegioNews.

Інтерв'ю з Юрієм Ковалюком розійшлося різними всеукраїнськими медіа та телеграм каналами.

Наступного дня після його виходу Рівненський обласний ТЦК та СП зреагував на нього.

"Останній (Юрій Ковалюк — ред.) з власної ініціативи оприлюднив оціночні судження щодо мобілізаційних заходів, "моральної втоми" особового складу та нібито "халатного ставлення" до "людського ресурсу" у Збройних Силах України. Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави", — йдеться у повідомленні.

Вже після публікації інтерв'ю Юрій Ковалюк заблокував журналістку, а пізніше зробив свою сторінку приватною.

19 квітня у себе на сторінці у фейсбуці підполковник написав: "Як хтось хоче полити мене лайном, я доповідаю мене понизили на посаді, я під Каматорськом".

Оперативне командування "Захід" пояснило, куди перевели Юрія Ковалюка. Письмову відповідь надав речник ОК "Захід" Олег Домбровський.

"Наказом командувача військ оперативного командування "Захід" від 10.04.2025 року начальника Другого відділу Дубенського РТЦК та СП підполковника Юрія Ковалюка увільнено від попередньої посади та призначено на посаду заступника командира військової частини А 4728".

Чому ухвалили таке рішення — не відповіли, зазначають журналісти.

Довідка: Юрій Ковалюк із 2014-го по 2019-й був у війську на бойових посадах.

У 2017-му його засудили за трьома статтями Кримінального кодексу, за злочини на посаді командира 2-ї роти вогневої підтримки 130-го окремого розвідбатальйону.

Після повномасштабного вторгнення, з 25 лютого 2022 року очолював батальйони Сил територіальної оборони. У 2025-му він став начальником ТЦК у Радивилові.

Нагадаємо, в інтерв'ю медіа-ресурсу "Четверта влада" Юрій Коновалюк заявив, що через неефективні рішення командирів багато людей було втрачено у битвах, які не мали сенсу з точки зору військової стратегії, а мобілізація новобранців провалилася.

Також очільник ТЦК заявив, що свого 22-річного сина в армію не пустить.

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