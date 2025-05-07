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07 мая 2025, 15:05

Попытка побега из ТЦК в Хмельницком: мужчина выпрыгнул из окна

07 мая 2025, 15:05
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фото: из открытых источников
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Сегодня, 7 мая, в одном из ТЦК на Хмельнитчине военнообязанный, проходивший медицинскую комиссию, попытался скрыться, выпрыгнув из окна второго этажа во время ожидания решения комиссии

Об этом сообщили в Хмельницком областном ТЦК и СП, сообщает RegioNews.

Отмечается, что пострадавшему сразу оказали первую медицинскую помощь находившиеся на месте врачи, после чего мужчину госпитализировали

В центре подчеркивают, что никакого физического или психологического давления на военнообязанного не оказывалось.

"Прохождение военно-врачебной комиссии или других процедур может вызвать стресс или тревогу, но это не является основанием для принятия решений, угрожающих жизни или здоровью", — говорится в официальном заявлении ТЦК.

Напомним, в марте в Кременчугскому РТЦК и СП мужчина бутылкой порезал себе руки чтобы избежание мобилизации.

Недавно в соцсетях обнародовали видео с совещания, проводимого Житомирским областным ТЦК и СП. В описании от видео указывалось, что в ведомстве прямым текстом призывают использовать мошеннические действия для мобилизации.

Впоследствии в ТЦК сообщили о хакерской атаке и назвали манипуляцией обнародованный в соцсетях ролик.

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Хмельницкий ТЦК ВВК военнообязанные мобилизация окно
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