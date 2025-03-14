Новий скандал у ТЦК: на Полтавщині чоловік порізав собі вени, щоб уникнути мобілізації

фото: Олег Булашев

У Кременчуцькому РТЦК та СП чоловік пляшкою порізав собі руки щоб уникнути мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал редактора Кременчуцької газети Олега Булашева.

Як зазначається, ввечері 14 березня до Кременчуцького РТЦК та СП знову викликали швидку, тому що 32-річний чоловік порізав собі руки.

"Вочевидь він намагався покінчити життя самогубством, аби уникнути призову до лав ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Медики надають постраждалому допомогу і будуть його госпіталізовувати.

У п’ятницю, 14 березня, із місцевому РТЦК вже госпіталізували одного чоловіка. Він порізав руки ключами.

Нагадаємо, на Полтавщині після жорстокого побиття загинув військовий.