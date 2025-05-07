На Вінниччині викрили посадовців, які брали хабарі за "допомогу" з ВЛК

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На Вінниччині поліцейські викрили двох посадовців, які організували схему отримання хабарів за вплив на рішення військово-лікарської комісії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що начальник відділення однієї із військових частин та завідувачка неврологічного відділення медичного закладу, яка є членом ВЛК, вимагали гроші у військовозобов'язаного чоловіка за видачу рішення комісії про визнання його обмежено придатними до проходження військової служби.

Свої "послуги" фігуранти оцінили у 4000 доларів.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів отримання неправомірної вигоди.

Затримали 38-річного командира спецпризначенці КОРДУ під час отримання хабаря, а 29–річну лікарку за місцем її проживання.

У результаті обшуків поліцейські вилучили гроші, мобільні телефони, медичну документацію, транспортний засіб та інші докази протиправної діяльності.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили медиків, які підроблювали результати аналізів ухилянтів. Завдяки цьому чоловіки могли виїжджати за кордон.

Раніше на Буковині викрили голову медичної комісії, який разом зі спільником налагодив продаж фейкових довідок.