11:25  03 березня
Зблід і втратив свідомість: у Кременчуцькому ТЦК після проходження ВЛК помер чоловік
10:12  03 березня
У ГУР повідомили, скільки окупантів воюють проти України
10:06  03 березня
Зеленський про вибори: Міняти мене буде непросто, я міняюся на НАТО
UA | RU
UA | RU
03 березня 2025, 12:27

На Хмельниччині в ДТП травмувалися 9 людей: серед них – діти

03 березня 2025, 12:27
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У неділю, 2 березня, близько 20:00 на трасі сполученням "Житомир — Чернівці" поблизу Старокостянтинова сталася ДТП. В аварії травмувалися четверо дорослих та п'ятеро дітей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що автомобіль "Renault Scenic", за кермом якого перебував 65-річний житель Житомирської області, зіткнувся з мікроавтобусом "Mercedes-Benz Vito" під керуванням 40-річного жителя села Черепова Хмельницької тергромади.

У результаті автопригоди постраждали 9 осіб: водій автомобіля "Renault Scenic" та його пасажирки 1960 та 2014 р.н., а також ціла сім'я з мікроавтобуса — подружжя та четверо дітей. Усі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Постраждалих госпіталізували.

За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження.

Наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, під Києвом трапилася смертельна ДТП: легковик переїхав двох людей.

Раніше ми повідомляли, що в Сквирській громаді Київщини водій на смерть збив чоловіка і кинув його тіло на узбіччі.

ДТП лікарня діти Хмельницька область поліція
Трагедія на Миколаївщині: рятувальники виявили тіла обох дітей, які провалилися під кригу
02 березня 2025, 18:30
Під Миколаєвом батько наїхав мікроавтобусом на 3-річного сина: дитина в реанімації
02 березня 2025, 17:05
У Львові нетверезий водій збив 6 обмежувальних стовпчиків
01 березня 2025, 12:08
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
В Україні стартував проєкт "Лінія дронів": що відомо
03 березня 2025, 14:10
За гроші переводили бійців у тил: в Одесі затримано двох військовослужбовців
03 березня 2025, 13:52
Зеленський розповів, що змусить Росію припинити повітряний терор
03 березня 2025, 13:49
Ракетний удар по полігону на Дніпропетровщині: ДБР відкрило кримінальне провадження
03 березня 2025, 13:35
На Рівненщині судитимуть чоловіка, який знущався над рідною матір'ю
03 березня 2025, 13:26
На Буковині епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений майже утричі
03 березня 2025, 13:22
Різанина в ТРЦ у Чернігові: поліція затримала нападника
03 березня 2025, 13:10
Авіаудар по Донеччині: надзвичайники врятували з-під завалів людину
03 березня 2025, 12:49
На Кіровоградщині посадовця судитимуть за незаконну вирубку дерев на 11 млн грн
03 березня 2025, 12:48
Британія виділить Україні кошти на закупівлю понад 5 тисяч ракет-перехоплювачів LMM
03 березня 2025, 12:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »