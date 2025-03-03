На Хмельниччині в ДТП травмувалися 9 людей: серед них – діти

фото: Національна поліція

У неділю, 2 березня, близько 20:00 на трасі сполученням "Житомир — Чернівці" поблизу Старокостянтинова сталася ДТП. В аварії травмувалися четверо дорослих та п'ятеро дітей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що автомобіль "Renault Scenic", за кермом якого перебував 65-річний житель Житомирської області, зіткнувся з мікроавтобусом "Mercedes-Benz Vito" під керуванням 40-річного жителя села Черепова Хмельницької тергромади.

У результаті автопригоди постраждали 9 осіб: водій автомобіля "Renault Scenic" та його пасажирки 1960 та 2014 р.н., а також ціла сім'я з мікроавтобуса — подружжя та четверо дітей. Усі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Постраждалих госпіталізували.

За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження.

Наразі встановлюють усі обставини події.

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