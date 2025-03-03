В Хмельницкой области в ДТП травмировались 9 человек: среди них – дети

фото: Национальная полиция

В воскресенье, 2 марта, около 20:00 на трассе сообщением "Житомир — Черновцы" вблизи Староконстантинова произошло ДТП. В аварии травмировались четверо взрослых и пятеро детей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что автомобиль Renault Scenic, за рулем которого находился 65-летний житель Житомирской области, столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito под управлением 40-летнего жителя села Черепова Хмельницкой тергромады.

В результате автопроисшествия пострадали 9 человек: водитель автомобиля Renault Scenic и его пассажирки 1960 и 2014 г.р., а также целая семья из микроавтобуса — супруги и четверо детей. Все они получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.

По данному факту следователи Хмельницкого районного управления полиции открыли уголовное производство.

Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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