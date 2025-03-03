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03 марта 2025, 12:27

В Хмельницкой области в ДТП травмировались 9 человек: среди них – дети

03 марта 2025, 12:27
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фото: Национальная полиция
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В воскресенье, 2 марта, около 20:00 на трассе сообщением "Житомир — Черновцы" вблизи Староконстантинова произошло ДТП. В аварии травмировались четверо взрослых и пятеро детей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что автомобиль Renault Scenic, за рулем которого находился 65-летний житель Житомирской области, столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito под управлением 40-летнего жителя села Черепова Хмельницкой тергромады.

В результате автопроисшествия пострадали 9 человек: водитель автомобиля Renault Scenic и его пассажирки 1960 и 2014 г.р., а также целая семья из микроавтобуса — супруги и четверо детей. Все они получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.

По данному факту следователи Хмельницкого районного управления полиции открыли уголовное производство.

Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, под Киевом произошло смертельное ДТП : легковушка переехала двух человек.

Ранее мы сообщали, что в Сквирской общине Киевщины водитель насмерть сбил мужчину и бросил его тело на обочине.

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