Смертельна ДТП під Києвом: легковик переїхав двох людей
Трагічна аварія сталася в селі Музичі Бучанського району. Внаслідок ДТП загинула жінка та постраждав чоловік
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.
За даними слідства, автомобіль Dacia Logan здійснив наїзд на жінку та чоловіка.
"Внаслідок ДТП 44-річна мешканка селища Макарів від отриманих травм померла на місці, 58-річному місцевому мешканцю надана медична допомога", — йдеться у повідомленні.
За кермом автівки перебував 33-річний водій. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, у Сквирській громаді Київщини водій на смерть збив чоловіка і кинув його тіло на узбіччі.
На Львівщині перекинулось BMW в кюветі: водія витягували рятувальникиВсі новини »
28 лютого 2025, 03:57У Києві патрульне авто врізалося у легковик і поїхало з місця ДТП: у поліції відреагували
27 лютого 2025, 20:26На Київщині 17-річний водій Suzuki потрапив під колеса вантажівки
27 лютого 2025, 05:05
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Діти провалилися під кригу на Миколаївщині: у річці виявили тіло 10-річного хлопчика
02 березня 2025, 15:00Атака БпЛА на маршрутку в Херсоні: кількість постраждалих зросла, люди у важкому стані
02 березня 2025, 14:45Окупанти вбили 2 і поранили 7 жителів Донеччини
02 березня 2025, 14:11Росіяни атакували дроном маршрутку в Херсоні: загинула людина, 9 поранених
02 березня 2025, 13:40На Харківщині Сили оборони знищили транспорт і позиції окупантів
02 березня 2025, 13:18На Миколаївщині діти провалилися під кригу: тривають пошуки
02 березня 2025, 13:00Британія та Франція працюватимуть з Україною, щоб представити мирний план США, — Стармер
02 березня 2025, 12:35У передмісті Херсона росіяни атакували дроном жінку: потерпіла померла у лікарні
02 березня 2025, 12:05Саміт у Лондоні та підтримка України: Європа захищається в торговій війні з США
02 березня 2025, 11:41У перший день весни ЗСУ ліквідували більше 1000 окупантів, знищили 25 ББМ і 50 артсистем росіян
02 березня 2025, 11:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі блоги »