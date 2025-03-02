Під Миколаєвом батько наїхав мікроавтобусом на 3-річного сина: дитина в реанімації

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Автопригода сталася вчора, 1 березня, у селищі Воскресенське Миколаївського району. Хлопчика ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Миколаївщини, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 13:35 батько сів за кермо Mersedes-Benz і, розпочавши рух заднім ходом, наїхав на свого 3-річного сина, який перебував позаду автомобіля.

"Внаслідок автопригоди малолітнього з тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Тепере 40-річному батькові загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва під колеса мікроавтобуса потрапила третьокласниця. Дитина раптово вибігла на дорогу, і дівчинку збила автівка.