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28 лютого 2025, 16:47

Смертельна ДТП на Київщині: водій збив чоловіка на смерть і кинув його тіло на узбіччі

28 лютого 2025, 16:47
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Фото: Нацполіція
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На Київщині знайшли тіло чоловіка на узбіччі. З'ясувалось, що його збила автівка

Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.

Це сталося днями у Сквирській громаді. Там місцеві жителі знайшли свого 62-річного родича на узбіччі дороги. Виявилося, що чоловік загинув внаслідок ДТП.

Попередньо, на дорозі зі сполученням місто Сквира - село Самгородок водій ЗАЗ-Daewoo збив пішохода та поїхав з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер.

"Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Автомобіль вилучено", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що раніше в Умані водій збив на смерть 83-річного пенсіонера. Аварія сталась пізно увечері. 21-річний водій Opel Astra збив 83-річного чоловіка, коли той переходив дорогу. Від отриманих травм він помер на місці.

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