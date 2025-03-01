У Львові нетверезий водій збив 6 обмежувальних стовпчиків
Водій зніс 6 металевих стовпчиків і, як виявилося, перебував у стані алкогольного сп’яніння
Як передає RegioNews, про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.
Пригода трапилась у п’ятницю, 28 лютого, близько 22-ї години на вулиці Шевченка. Приїхавши на місце ДТП, правоохоронці встановили, що 42-річний водій, керуючи автомобілем Volkswagen Jetta, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металеві стовпчики.
У водія інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп‘яніння. Прилад Драгер показав — 1,23 проміле.
На винуватця ДТП патрульні склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП.
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