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01 березня 2025, 12:08

У Львові нетверезий водій збив 6 обмежувальних стовпчиків

01 березня 2025, 12:08
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фото: Патрульна поліція Львівської області
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Водій зніс 6 металевих стовпчиків і, як виявилося, перебував у стані алкогольного сп’яніння

Як передає RegioNews, про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

Пригода трапилась у п’ятницю, 28 лютого, близько 22-ї години на вулиці Шевченка. Приїхавши на місце ДТП, правоохоронці встановили, що 42-річний водій, керуючи автомобілем Volkswagen Jetta, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металеві стовпчики.

У водія інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп‘яніння. Прилад Драгер показав — 1,23 проміле.

На винуватця ДТП патрульні склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП.

Нагадаємо, у Львові суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Фаріон.

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