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01 лютого 2025, 12:44

У Пирятині застрелили військовослужбовця ТЦК: подробиці

01 лютого 2025, 12:44
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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У місті Пирятин на Полтавщині 1 лютого на АЗС стався напад на військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався на автозаправній станції в Пирятині під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру.

Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці.

Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

Як стало відомо RegioNews, вбивцю оперативно затримали. У військового ТЦК стріляв мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник – мешканець Полтави 1988 року народження.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, в січні в Харкові двоє чоловіків та жінка напали на бус співробітників ТЦК.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі чоловік завдав ножового поранення співробітнику ТЦК.

Полтавська область напад АЗС ТЦК
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