Суїцид у Хмельницькому ТЦК: чоловік перерізав горло канцелярським ножем

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 13 лютого, у будівлі Хмельницького ТЦК та СП громадянин вчинив самогубство, перерізавши собі горло канцелярським ножем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на інформацію місцевих Telegram-каналів.

Відомо, що суїцид вчинив чоловік, який перебував у розшуку за порушення військового обліку. Йому намагалися надати допомогу, але він помер на місці події.

Нагадаємо, сьогодні у Хмельницькому ТЦК та СП чоловік скоїв самогубство, коли проходив ВЛК.