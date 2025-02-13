Суїцид у Хмельницькому ТЦК: чоловік перерізав горло канцелярським ножем
У четвер, 13 лютого, у будівлі Хмельницького ТЦК та СП громадянин вчинив самогубство, перерізавши собі горло канцелярським ножем
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на інформацію місцевих Telegram-каналів.
Відомо, що суїцид вчинив чоловік, який перебував у розшуку за порушення військового обліку. Йому намагалися надати допомогу, але він помер на місці події.
Нагадаємо, сьогодні у Хмельницькому ТЦК та СП чоловік скоїв самогубство, коли проходив ВЛК.
У Хмельницькому ТЦК чоловік скоїв самогубство, коли проходив ВЛКВсі новини »
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