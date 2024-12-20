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20 грудня 2024, 11:09

Корупційна справа щодо Дубінського: нардеп програв апеляцію

20 грудня 2024, 11:09
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фото: Суспільне
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Народного депутата України визнано винним у адміністративному правопорушенні, пов’язаному із корупцією

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Відомство не вказує імені нардепа, однак з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Олександра Дубінського.

Зазначається, що Київський апеляційний суд погодився із позицією прокурора та відмовив у задоволенні апеляційних скарг народного депутата, якого рішенням суду першої інстанції визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Прокурор в суді довів, що народний обранець, будучи підозрюваним у кримінальному провадженні та діючи в умовах реального конфлікту інтересів, використав свої депутатські повноваження, надіславши звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР, щоб отримати відомості, необхідні для реалізації своїх особистих інтересів, жодним чином не пов’язаних із його депутатською діяльністю.

Суд застосував до нардепа адміністративне стягнення у виді штрафу.

Нагадаємо, у березні цього року Печерський районний суд Києва визнав народного депутата Олександра Дубінського винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення.

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