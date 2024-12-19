Парламент прийняв Закон про ліквідацію МСЕК в Україні
У четвер, 19 грудня, Верховна Рада прийняла в цілому про ліквідацію в Україні всіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 2025 року
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, інформує RegioNews.
Відповідне рішення – Закон №12178 – підтримали 259 народних обранців.
"Замість з 01 січня 2025 року впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи)", – додав Ярослав Железняк.
Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів підготував та вніс до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає ліквідацію всіх МСЕК в Україні.
Раніше президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Серед ухвалених рішень – ліквідація МСЕК до кінця цього року.