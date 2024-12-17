На Хмельниччині затримали на хабарі голову центру Маріупольської МСЕК

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Правоохоронці викрили голову одного з центрів медико-соціальної експертизи Маріуполя, що дислокується в Хмельницькому, яка разом з іншими членами комісії налагодила корупційну схему з уникнення мобілізації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За даними поліції, учасники схеми "допомагали" військовозобов'язаним з числа внутрішньо переміщених осіб оформити фіктивні медичні документи, які давали право отримання ними груп інвалідності.

"За такі послуги зловмисники вимагали від 3000 до 7000 доларів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували факт вимагання 5 тисяч доларів неправомірної вигоди (210 000 гривень).

Затримали голову центру МСЕК після отримання обумовленої суми 16 грудня. Під час обшуків правоохоронці вилучили у неї ще понад 26 тисяч доларів.

Жінці повідомили про підозру, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше поліцейські Києва повідомили про підозру голові міжрайонної МСЕК, яка "допомагала" чоловікам отримати інвалідність.