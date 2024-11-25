Замість Тетяни Крупи до Хмельницької облради зайшов чоловік народної депутатки зі "Слуги народу"

фото: aktualno.km.ua

Замість скандальної керівниці Хмельницької МСЕК до Хмельницької облради рішенням місцевої виборчої комісії зайшов новий депутат від партії "Слуга народу" - професор кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права Володимир Копанчук

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на постанову комісії від 20 листопада, передає RegioNews.

Новий депутат є чоловіком народної депутатки від "Слуги народу" Олени Копанчук. Він потрапив до облради після того, як партія відібрала мандат у підозрюваної у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зазначимо, політрада партії "Слуга народу" затвердила рішення про відкликання депутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи за народною ініціативою наприкінці жовтня.

На місцевих виборах у 2020 році Тетяна Крупа набрала найбільше голосів серед кандидатів у депутати Хмельницької облради. Її підтримало понад 3 тис. виборців в окрузі.

До слова, родина народної депутатки Копанчук у 2023 році опинився в центрі скандалу після того, як її 22-річний син Дмитро не повернувся з-за кордону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після затримання на початку жовтня очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні, правоохоронці розслідують ймовірне декларування недостовірної інформації з боку чоловіка чиновниці - Володимира Крупи.