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25 листопада 2024, 00:07

Замість Тетяни Крупи до Хмельницької облради зайшов чоловік народної депутатки зі "Слуги народу"

25 листопада 2024, 00:07
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фото: aktualno.km.ua
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Замість скандальної керівниці Хмельницької МСЕК до Хмельницької облради рішенням місцевої виборчої комісії зайшов новий депутат від партії "Слуга народу" - професор кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права Володимир Копанчук

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на постанову комісії від 20 листопада, передає RegioNews.

Новий депутат є чоловіком народної депутатки від "Слуги народу" Олени Копанчук. Він потрапив до облради після того, як партія відібрала мандат у підозрюваної у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зазначимо, політрада партії "Слуга народу" затвердила рішення про відкликання депутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи за народною ініціативою наприкінці жовтня.

На місцевих виборах у 2020 році Тетяна Крупа набрала найбільше голосів серед кандидатів у депутати Хмельницької облради. Її підтримало понад 3 тис. виборців в окрузі.

До слова, родина народної депутатки Копанчук у 2023 році опинився в центрі скандалу після того, як її 22-річний син Дмитро не повернувся з-за кордону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після затримання на початку жовтня очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні, правоохоронці розслідують ймовірне декларування недостовірної інформації з боку чоловіка чиновниці - Володимира Крупи.

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