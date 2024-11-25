Замість Тетяни Крупи до Хмельницької облради зайшов чоловік народної депутатки зі "Слуги народу"
Замість скандальної керівниці Хмельницької МСЕК до Хмельницької облради рішенням місцевої виборчої комісії зайшов новий депутат від партії "Слуга народу" - професор кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права Володимир Копанчук
Про це повідомляє "Главком" з посиланням на постанову комісії від 20 листопада, передає RegioNews.
Новий депутат є чоловіком народної депутатки від "Слуги народу" Олени Копанчук. Він потрапив до облради після того, як партія відібрала мандат у підозрюваної у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.
Зазначимо, політрада партії "Слуга народу" затвердила рішення про відкликання депутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи за народною ініціативою наприкінці жовтня.
На місцевих виборах у 2020 році Тетяна Крупа набрала найбільше голосів серед кандидатів у депутати Хмельницької облради. Її підтримало понад 3 тис. виборців в окрузі.
До слова, родина народної депутатки Копанчук у 2023 році опинився в центрі скандалу після того, як її 22-річний син Дмитро не повернувся з-за кордону.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що після затримання на початку жовтня очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні, правоохоронці розслідують ймовірне декларування недостовірної інформації з боку чоловіка чиновниці - Володимира Крупи.