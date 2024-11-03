Справа скандальної керівниці Хмельницької МСЕК Крупи: суд досі не наклав арешт на вилучене майно

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Правоохоронці, які ведуть справу голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи, за місяць так і не змогли добитися арешту вилученого під час обшуків майна

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Главком".

За даними видання, Вінницький міський суд відмовив Офісу генпрокурора в арешті майна, яке є речовими доказами. Ідеться про готівку, вилучену у квартирі Тетяни Крупи; документи та гроші з робочого кабінету голови МСЕК Хмельниччини (за даними ДБР, там було відшукано $100 тис.); автівку Porsche Cayenne, 2019 року вартістю 2,5 млн грн, яка є власністю чоловіка підозрюваної тощо.

Причина, чому суд відмовив прокурорам полягає в тому, що після обшуків Офіс генпрокурора забрав справу Крупи у слідчих хмельницького територіального управління Державного бюро розслідувань і передав Головному слідчому управлінню ДБР у Києві. Відповідно, вінницький суд, який раніше розглядав клопотання хмельницького ДБР, заявив, що після зміни підслідності кримінального провадження більше не може ухвалювати рішень у справи Крупи.

До слова, раніше також з'явилася інформація, що керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяна Крупа, якій оголошено підозру у незаконному збагаченні, досі зберігає свою посаду.

Нагадаємо, 4 жовтня керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу правоохоронці викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у домівці чиновниці знайшли величезну суму готівки - приблизно 6 млн доларів у різній валюті.

Згодом журналісти з'ясували, що скандальна голова МСЕК Крупа оформила інвалідність обласному прокурору Хмельниччини і 49 його підлеглим. Скандал спричинив хвилю відставок серед керівників прокуратури та відділень МСЕК. Зокрема, пішов у відставку керівник Хмельницької прокуратури, а згодом і генпрокурор Андрій Костін.

23 жовтня директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації Олександра Завроцького звільнили з посади на тлі скандалу з МСЕК.