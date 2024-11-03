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03 ноября 2024, 16:58

Дело скандальной руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы: суд до сих пор не наложил арест на изъятое имущество

03 ноября 2024, 16:58
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фото: РБК-Украина
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Правоохранители, ведущие дело главы МСЭК Хмельнитчины Татьяны Крупы, за месяц так и не смогли добиться ареста изъятого во время обысков имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Главком".

По данным издания, Винницкий городской суд отказал Офису генпрокурора в аресте имущества, являющегося вещественными доказательствами. Речь идет о наличных, изъятых в квартире Татьяны Крупы; документы и деньги из рабочего кабинета главы МСЭК Хмельнитчины (по данным ДБР, там было найдено $100 тыс.); автомобиль Porsche Cayenne, 2019 стоимостью 2,5 млн грн, которая является собственностью мужа подозреваемой и т.д.

Причина, почему суд отказал прокурорам, заключается в том, что после обысков Офис генпрокурора забрал дело Крупы у следователей хмельницкого территориального управления Государственного бюро расследований и передал Главному следственному управлению ГБР в Киеве. Соответственно, винницкий суд, ранее рассматривавший ходатайство хмельницкого ГБР, заявил, что после изменения подследственности уголовного производства больше не может принимать решений по делу Крупы.

К слову, ранее также появилась информация, что руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяна Крупа, которой объявлено подозрение в незаконном обогащении, до сих пор сохраняет свой пост.

Напомним, 4 октября руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу правоохранители разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков в доме чиновницы обнаружили огромную сумму наличных - примерно 6 млн долларов в разной валюте.

Впоследствии журналисты выяснили, что скандальная глава МСЭК Крупа оформила инвалидность областному прокурору Хмельницкой области и 49 его подчиненным. Скандал вызвал волну отставок среди руководителей прокуратуры и отделений МСЭК. В частности, ушел в отставку руководитель Хмельницкой прокуратуры, а затем и генпрокурор Андрей Костин.

23 октября директора Департамента здравоохранения Хмельницкой областной военной администрации Александра Завроцкого уволили с должности на фоне скандала с МСЭК.

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