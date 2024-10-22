Після скандалу з Хмельницькою прокуратурою генпрокурор Костін подав у відставку

фото: Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор України Андрій Костін оголосив про свою у відставку з посади.

Про це він повідомив після чергового засідання РНБО щодо ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність", - заявив Костін.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що 49 прокурорів Хмельницької облпрокуратури оформили інвалідність. Медіа оприлюднили перелік імен усіх прокурорів. Після скандалу керівника Хмельницької обласної прокуратури було звільнено з посади.