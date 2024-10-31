Керівниці Миколаївської МСЕК, у якої знайшли три квартири і $450 тисяч, так і не оголосили підозру

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Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Під час сьогоднішньої сесії Миколаївської обласної ради виконувач обов’язків керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко пояснив, чому керівниці МСЕК Вірі Бєляковій досі не повідомили про підозру.

"Щоб висунути підозру, потрібно мати відповідні підстави, зібрати докази, з'ясувати обґрунтованість та законність звинувачень. Слідство у цій справі проводить СБУ, а процесуальний нагляд здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони", — заявив Денис Фальченко.

Нагадаємо, 22 жовтня Служба безпеки викрила на корупційних схемах для ухилянтів керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради. У неї виявили понад 450 тисяч доларів, квартири, колекцію ювелірних виробів а також російський паспорт її сина.

Як відомо, керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, якій оголошено підозру у незаконному збагаченні, досі зберігає свою посаду.

Раніше повідомлялося, що син лікаря вінницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Віктора Власюка, у якого журналісти знайшли 13 квартир і три автомобіля Tesla, Владислав Власюк працює радником Президента України Володимира Зеленського по санкційній політиці.

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